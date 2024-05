VIDEO / INAUGURATO “KUMI” IL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO CHE GARANTIRÀ VISITE SPECIALISTICHE A CHI NON PUÒ PERMETTERSI DI PAGARLE

È stato inaugurato oggi a Teramo in via Potito Randi, il poliambulatorio specialistico gratuito riservato ad indigenti.



A capo dell'iniziativa c'è il dottor Renato Gregorini, che ha precisato: “Kum, è parola che dall’aramaico significa alzatevi, mettetevi in piedi. Tale parola racchiude il senso di quello che andremo a fare, noi medici e gli infermieri che saranno coinvolti, sia in favore dei pazienti che si rivolgeranno a noi, sia nel richiamo all’impegno che ciascuno di noi netterà in campo”.

Il primo nucleo di medici che ha dato la propria disponibilità, già in fase costitutiva, a lavorare per l'ambulatorio polispecialistico solidale è composto dai seguenti specialisti:

Dott. Domenico Parisi (medicina interna); Dott. Gabriele Damiani (endocrinolgia); Dott. Ennio Lattanzi (malattie del metabolismo/diabetologia); Dott. Giovanni Boccia (pneuomologia); Dott. Franco Prosperi (cardiologia); Dott. Guglielmo De Curtis (cardiologia); Dott. Piero Pecce (cardiologia); Dott. Saro Paparoni (cardiologia); Dott. Vincenzo Pona (chirurgia generale); Dott. Renato Gregorini (cardiochirurgia); Dott. Alessandro Mazzola (cardiochirurgia); Dott. William Di Francescantonio (chirurgia toracica); Dott. Walter Di Nardo (chirurgia vasoclare); Dott. Vincenzo Cipolletti (urologia); Dott. Anna Di Francesco (medicina interna); Dott. Pino Rosati (igiene e medicina preventiva). Altri se ne sono aggiunti in questi mesi.