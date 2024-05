DODICI PANNELLI COLORATI NEL REPARTO DI ONCOLOGIA, LI HA DONATI L’ASSOCIAZIONE “VIVA”

Dodici pannelli ravvivano la corsia del reparto di Oncologia del Mazzini. L’associazione “Viva!” onlus ha infatti donato le opere che nei fatti mirano a realizzare uno degli obiettivi dell’oncologia, moderna, cioè l’umanizzazione degli spazi di cura. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e quello della Uoc di Oncologia Katia Cannita ringraziano l’associazione. “Centralità del paziente significa anche considerare i suoi rapporti con lo spazio che lo circonda e con le persone con cui si relaziona. Nell’ambito di questo approccio il paziente è inteso non solo come portatore di patologia, ma come persona con esigenze psicoemotive e relazionali oltre che fisiche e funzionali. E rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente in questo senso è importante”, commenta Di Giosia.