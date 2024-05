VIDEO / MARSILIO A BIVIO BELLOCCHIO: «DOPO 18 ANNI, QUESTA STRUTTURA RISPETTA LA VOLONTA' DEL GENEROSO LASCITO DI UNA FAMIGLIA...»



Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, nel pomeriggio di oggi, ha visitato a Giulianova, la RSA Demenze di contrada Bellocchio, una residenza sanitaria per anziani aperta recentemente. Un esempio virtuoso di sanità territoriale. “Si tratta di un risultato conseguito dopo ben 18 anni di abbandono della struttura. In realtà, l’attuale residenza sanitaria - ha spiegato Marsilio - era stata destinata a tale scopo grazie alla generosità di una famiglia che ha aveva fatto un lascito testamentario ma finora non aveva mai visto la luce. Durante il periodo Covid, - ha aggiunto- la Asl l’ha anche utilizzata per gestire l'emergenza cominciando così a darle finalmente una destinazione sanitaria concreta. Oggi, con i 25 posti letto a disposizione delle demenze in fase acuta - ha aggiunto- si realizza il suo pieno sviluppo e, in più, è stato anche associato a questa residenza il distretto sanitario, trasferito verso la marina, visto che quello originario era ormai fatiscente e inutilizzabile. Così, razionalizzando gli spazi, - ha concluso Marsilio - si è anche compiuta un'opera di ottimizzazione delle risorse e dei costi che consente, finalmente, di offrire un servizio di elevata valenza sociale in una una struttura nuova di zecca, decorosa e più che funzionale”.