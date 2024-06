L’ABRUZZO PERDERÀ 63 PEDIATRI NEI PROSSIMI 2 ANNI… CHI LI SOSTITUIRÀ?

Pochi pediatri in Italia. Il nostro Paese soffre per una sempre più preoccupante carenza di medici preposti alla cura di bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni. Secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe, ne mancano in Italia almeno 827, di questi due su tre si trovano in Lombardia, Piemonte e Veneto. La nostra regione non è fortunatamente un condizioni drammatiche, visto che in Abruzzo, i posti da riempire, calcola Gimbe, sono solo 8. Ma il problema, che questa volta potrebbe riguardare anche l’Abruzzo, è la proiezione al 2026, quando saranno 1.738 i pediatri che avranno 70 anni, raggiungendo così l’età massima per la pensione, deroghe a parte. Di questi 236 nel Lazio e uno solo in Valle d’Aosta, 63 in Abruzzo. Secondo il Ministero della Salute in Italia i pediatri nel 2022 in attività erano 6.962, ovvero 446 in meno rispetto al 2019 (-6%). Inoltre, i pediatri con oltre 23 anni di specializzazione sono passati dal 39% nel 2009 al 79% nel 2022.