NUOVO OSPEDALE / MARIANI: “DOMANI MARSILIO CI DIRÀ SE AVREMO UN VERO OSPEDALE O QUELLO DI BARBIE”

“Nella mia conferenza stampa di qualche giorno fa, in qualità di Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Vigilanza, avevo anticipato l’incontro dei vertici regionali con i media sul nuovo ospedale di Teramo, che si terrà domani, martedì 9 luglio alle ore 11:00 presso la sala convegni dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo” dichiara Sandro Mariani. “Avevo detto che avrebbe visto come attore principale il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e come comprimari il non rieletto Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il Presidente della V Commissione, Paolo Gatti, autore dell’emendamento “disbosca Villa Mosca”, e il rinnovato Direttore Generale protempore della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia”.

“Voglio sperare che durante questi alacri lavori sia presentato alla stampa un vero progetto che possa dare dignità alla sanità della nostra provincia. Mi auguro che non sia di soli 120 milioni di euro l’investimento partorito del Presidente Marsilio. Mi auguro che siano rispettate le promesse che favoleggiavano di oltre 300 milioni di euro di investimento e che si vada oltre le quattro presunte nuove palazzine da realizzare sull’attuale pineta di Villa Mosca” sottolinea il Consigliere Sandro Mariani.

“Mi auguro che il Presidente Marsilio possa ben spiegare come e dove otterrà i restanti 180 milioni di investimenti. Mi auguro che sappiano come trovare le risorse e non siano sempre i cittadini a dover pagare eventuali lunghi mutui da stipulare. Gli stessi cittadini che pagano ogni giorno l’impossibilità di curarsi, vittime di quelle liste d’attesa che registrano le prenotazioni ai primi mesi del 2026 con una mobilità passiva tra le peggiori in Abruzzo. Mi auguro che Marsilio non abbia intenzione di presentare per il futuro di Teramo e della sua provincia un vero ospedale di “Barbie” e si renda conto di non essere Ken” conclude Mariani.