SANITÀ / MATTEUCCI (Ugl): “PRONTO SOCCORSO IN TILT”

Nonostante le continue segnalazioni che la Ugl Salute Teramo ha lanciato da tempo, circa le criticità dei vari pronto soccorso del teramano la situazione è in continuo peggioramento con l'afflusso anche dei vacanzieri dichiara in una nota il Segretario Provinciale Stefano Matteucci. "Nonostante i vari tentativi di screditare le nostre posizioni la grave situazione in cui versano i pronto soccorso si tocca con mano e le tante testimonianze degli utenti e la visita ispettiva in quel di Giulianova, hanno confermato quanto da noi più volte denunciato". Non si può più attendere, gli organici andavano già rinforzati, gli operatori presenti stanno facendo il possibile per garantire la giusta assistenza ai cittadini con grande difficoltà conclude il sindacalista