ORDINE DEI MEDICI, NAPOLITANO NON MOLLA E VIENE RIELETTO ANCORA

Ha dell'incredibile ma il pensionato e onnipresente Cosimo Napolitano è stato riconfermato alla guida dell'Ordine dei Medici di Teramo battendo l'altro candidato, il chirurgo vascolare Filippo Gianfelice. Per qualcuno il tempo non passa mai ed è il caso di Napolitano. La sua candidatura aveva stupito molti che chiedevano rinnovamento ma i voti sono voti ed il rinnovaento non c'è stato chissà poi perchè. La sua lista ha ottenuto 348 voti contro i 290 della lista composta da Gianfelice. Cosimo Napoletano è presidente dell'Ordine dei Medici dal 2009, è stato primario di Cardiologia al Mazzini di Teramo dal 2004 al 2022 e poi dal 2006 anche direttore del Dipartimento Cardio Torano Vascolare. Ad affiancare il presidente nel prossimo mandato saranno Domenico Annibale, Alfonsina Casalena, Carmine Cellinese, Lara Di Diodoro, Lanfranco Iachini, Marco Modesti, Bruna Monti, Alessandra Pilotti, Marco Rascente, Vinicio Rizza, Francesco Santarelli, Stefano Tancredi, Federica Venturoni. Unico eletto in Consiglio della lista avversaria Claudio Di Bartolomeo ex direttore dalla Uoc Hospice e cure palliative. I revisori dei conti, rappresentati da medici e odontoiatri dell'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), sono: Enrico Marini, Tiziano Alfonsi e Nicola Di Giuseppe (supplente). Napoletano sarà presidente dell'Ordine per ulteriori 4 anni. Poi? Ancora candidato fino all'ultimo respiro? Non è da escluderlo ci viene da pensare.