GIORNATA SULLE DIPENDENZE / TUTTE LE INIZIATIVE DELLA ASL DI TERAMO

Il 17 novembre si celebrerà la 3° Giornata regionale sulle dipendenze, promossa dalla Regione Abruzzo. La giornata vuole sensibilizzare tutta la comunità sul tema delle dipendenze, puntando a una maggiore consapevolezza dei rischi sanitari e sociali connessi. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, con momenti di confronto e dialogo sulle nuove sfide poste dall’uso di sostanze, dalla tecnologia e dal gioco d’azzardo online.

Il programma prevede numerosi eventi e incontri, organizzati su scala regionale, ma anche specifici per il territorio di ogni Asl, orientati a fornire informazioni utili per prevenire comportamenti a rischio e a promuovere la salute. Molto ricco il programma relativo alla Asl di Teramo _ organizzato da Michela Moscone, direttore del Servizio per le dipendenze della Asl di Teramo e referente Abruzzo del Piano regionale di prevenzione, area dipendenze _ con iniziative che si svolgono in collaborazione con istituzioni e associazioni. Buona partesi svolgerà a piazza Martiri, dalle 10 alle 12. Qui il Serd allestirà un info point, così come la cooperativa sociale “On the road”, la Polizia Stradale, le associazioni di promozione sociale “Crescere” e “Resalio”. Fra gli appuntamenti (il dettaglio è nel programma allegato), la tavola rotonda organizzata in collaborazione con la casa circondariale di Teramo nel centro giovani Kairos in via San Berardo (ore 10,30-12,30), da titolo “L’uomo nell’interdipendenza: dalla creatività alla consapevolezza”. I partecipanti che hanno preso parte a un laboratorio artistico, presenteranno le loro opere creative come riflesso del percorso interiore e della lotta all’isolamento, allo stigma e al desiderio di speranza.

Il centro antifumo della Asl di Teramo, sempre a piazza Martiri eseguirà, a bordo di un’unità mobile lo screening gratuito mediante esame spirometrico e misurazione del monossido di carbonio . Inoltre la Uisp organizzerà una gimkana in piazza Martiri per bambini, una pedalata ecologica nel parco fluviale con partenza da piazza Martiri e un torneo di calcetto nel campo sportivo nel Parco fluviale Vezzola (Campetto dello Smeraldo) con la partecipazione delle squadre Asl Teramo, Comune Teramo, Rappresentanza Uisp.

Inoltre, la giornata si estenderà anche al lunedì successivo con un convegno dal titolo “Disconnessi dalle Dipendenze Uniti nella Relazione”, che si svolgerà a Pescara nel Museo delle Genti d'Abruzzo. Durante il convegno, gli studenti avranno uno spazio dedicato per raccontare le loro esperienze all’interno dei progetti di prevenzione svolti nelle scuole. Questa partecipazione attiva dei giovani è pensata per stimolare un dialogo concreto e costruttivo, condividendo esempi di buone pratiche sviluppate grazie alla collaborazione tra la ASL, le scuole e i professionisti impegnati quotidianamente in ambito educativo e sanitario. Coinvolgere diversi attori in un’azione coordinata rappresenta un passo fondamentale per costruire una rete di prevenzione che risponda in modo integrato e capillare ai bisogni del territorio.

“La Asl di Teramo ha aderito alla Giornata regionale con diversi eventi centrati sul disagio giovanile e in età adolescenziale, con un’attenzione particolare all’area delle dipendenze da sostanze e comportamentali.

Ormai da tempo si è sviluppata una proficua sinergia fra diverse istituzioni _ cito solo ad esempio i Comuni, la casa circondariale e la polizia _ che insieme al terzo settore collaborano con le aziende sanitarie per affrontare problematiche complesse e attuali. Sono diversi infatti gli ambiti in cui fare prevenzione e vanno dal fumo, all’alcol, alle droghe, ma anche a dipendenze comportamentali come gioco d’azzardo e internet addiction”, osserva il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia.