UN CASO DI SCABBIA IN UNA MATERNA TERAMANA, ATTIVATA SUBITO LA SANIFICAZIONE, MA IN PROVINCIA I CASI SONO NUMEROSI

Un caso di scabbia in una scuola dell’infanzia comunale,?"- Serroni di San Nicolò. Come prevedono le prassi sanitarie, nella giornata di domani sarà effettuata una pulizia straordinaria del plesso, per garantire la massima igienizzazione degli ambienti. La dirigenza, intanto, ha chiesto alle famiglie e di segnalare eventuali sintomi patogeni, ricorrendo eventualmente al consulto dei medici di base oppure dei pediatri di libera scelta, per avviare se necessario le appropriate cure domiciliari. Giova precisate che si tratta, per ora, di un solo caso. La scabbia è una malattia infettiva che provoca prurito e infestazioni della pelle, si trasmette per contatto con persone infette o con tessuti infestati. Quello teramano, non è l'unico caso, sono infatti diversi i casi in tutta la provincia.