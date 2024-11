I DENTISTI TERAMANI INCONTRANO LA CARITAS, DONATI 100 SPAZZOLINI E AVVIATI PROGETTI SOLIDALI

Stamani, presso la sede della Caritas Diocesana a Teramo, si è svolto l’evento “ANDI Teramo

incontra i ragazzi della Caritas”. Una delegazione di dentisti della sezione provinciale

dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), con la presenza e benedizione del Vescovo

della Diocesi di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, e del Viceprefetto Luana Strippoli, ha impartito

una lezione dimostrativa sulle procedure base di igiene orale e ha donato spazzolini e dentifrici ai

circa 100 presenti.

<< È stata una bellissima esperienza sia per i ragazzi che hanno partecipato, a cui ci auguriamo di

aver insegnato delle nozioni basilari ma fondamentali - spiega il presidente ANDI Teramo, Luca De

Santis – sia per me e i miei colleghi, i dottori Cardelli, Ciardelli, De Dominicis e Testa, dato che

abbiamo avuto una splendida opportunità per poter interagire con una realtà diversa dalla nostra

quotidianità. La massiccia presenza e l’attenzione mostrata dai ragazzi durante la lezione,

testimoniano quanto siano consapevoli che la prevenzione rappresenta il principale mezzo con cui

tutelare la propria salute. Per noi dentisti, già impegnati da diversi anni in iniziative affini sul

territorio, è stata un’occasione per ribadire che, come parte integrante del tessuto sociale, siamo pronti

a venire incontro alle richieste e alle esigenze che provengono dalla nostra comunità. Ringraziamo la

Vicedirettrice della Caritas Diocesana Teramo-Atri Anna D’Eustacchio e Umberto Cantarelli per il

cordiale invito che ci hanno rivolto, lo abbiamo accolto con entusiasmo >>.

La sezione ANDI di Teramo, nel corso degli anni, si è segnalata per varie iniziative tra cui il progetto

Adotta un Sorriso, attraverso il quale vengono fornite cure dentistiche gratuite ai minori ospiti delle

case-famiglia, e la donazione dei dispositivi di protezione all’Ospedale di Teramo durante

l’emergenza Covid-19