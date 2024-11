BRAGA PER IL SOCIALE, DUE PIANOFORTI DONATI AL MAZZINI

Due pianoforti donati ad altrettanti reparti della Asl di Teramo. Nell’ambito del progetto “Braga per il sociale” nei giorni scorsi la ditta Della Noce, che è sponsor sin dalle prime edizioni, ha consegnato alla Pediatria del Mazzini e all’Hospice in contrada Casalena due pianoforti verticali. Alla consegna del secondo pianoforte, all’interno dell’Hospice, si è svolta una informale cerimonia. Erano presenti il direttore generale Maurizio Di Giosia e i direttori di Hospice e Pediatria, Claudio Di Bartolomeo e Antonio Sisto. Il direttore generale della Asl ha ringraziato per la donazione e più in generale per la vicinanza alla Asl e in particolare ai pazienti il direttore del Conservatorio Federico Paci, la vice direttrice del Conservatorio Tatjana Vratonjic e Riccardo Nori, coordinatore del progetto “Braga per il Sociale”, presenti alla cerimonia. Ringraziamenti anche a Marco e Gianni Falconi, della ditta Della Noce: i pianoforti infatti sono il frutto di un’iniziativa di Marco Falconi, promotore dell’idea, volta a dare una seconda vita a vecchi strumenti in disuso che vengono recuperati e rinnovati sia nella meccanica che nell’estetica. Sono in programma giornate in cui allievi del Conservatorio suoneranno per i pazienti dei due reparti.