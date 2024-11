NUOVO OSPEDALE A VILLA MOSCA, SLITTA LA RICONSEGNA DEL PROGETTO...PROBLEMI TECNICI PER I SOTTOSERVIZI

Si allungano i tempi per la riconsegna del progetto che delinerà i nuovi tratti dell'ospedale a Villa Mosca. La Asl aveva annunciato che il progetto definitivo sarebbe stato consegnato entro il mese di novembre ma i progettisti hanno fatto sapere che i tempi saranno più lunghi per una questione tecnica che riguarda i sottoservizi. Dunque non si sa bene quanto tempo ancora passerà per l'attesissimo progetto che darà il via ai lavori per il nuovo ospedale a Villa Mosca.

Sarà un ospedale tecnologicamente avanzato, sostenibile dai punti di vista economico, ambientale ed energetico. E finalmente in linea con le norme anti-sismiche. L'ospedale costerà più di 200 milioni di euro. Al momento il finanziamento è parziale e copre più della metà di questa cifra. Serve il progetto per reperire gli importi mancanti, le interlocuzioni con il ministero sono continue.