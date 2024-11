VIDEO / ASL - E' CRISTINA DI PIETRO IL NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI, DETRONIZZATO D'ALBERTO

Come previsto, la Sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, è il nuovo Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci della Asl di Teramo. Gianguido D'Alberto, dopo aver perso la poltrona all' Anci Abruzzo (sostituito dal Sindaco Biondi), perde anche questa importante poltrona, per tre a due. A favore della Di Pietro hanno votato, oltre alla stessa Sindaca di Civitella, anche quello di Giulianova, Jwan Costantini e quello di Atri, Piergiorgio Ferretti. A favore del primo cittadino di Teramo, oltre al suo voto, solo il Sindaco di Sant’Omero. A giocare contro D’Alberto, non solo la logica delle coalizioni, ma il fatto che in cinque anni il comitato lo ha riunito una sola volta, trincerandosi a lungo dietro alle difficoltà del Covid. Lo smacco, è che perde la carica proprio mentre sta per partire il progetto del nuovo ospedale a Villa Mosca. D'Alberto e Luzii visibilmente contrariati hanno affidato ad un comunciato le loro dichiarazioni (LEGGI QUI).