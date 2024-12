SANITA', MATTEUCCI (UGL): "A TERAMO IL POTERE IN MANO AI SOLITI NOTI"

“Anche a Teramo la UGL Salute si domanda quali siano le scelte che governano la sanità locale. Dopo il conferimento al Direttore Sanitario della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, successiva alle dimissioni del Dirigente preposto, ci chiediamo quale criterio sia stato adottato per assegnare la reggenza ad interim della UOC del servizio 118 al Direttore del Pronto Soccorso, nonché Direttore di Dipartimento DEA. Scelte che mostrano una assoluta mancanza di programmazione nella normale sostituzione dei Direttori in quiescenza e di piani di riserva per evitare l'accentramento di funzione sempre ai soliti noti. Altresì troviamo altamente preoccupante il mancato avvio delle procedure relativamente alla individuazione delle nuove figure di coordinamento e di incarichi previste da CCNL pur sapendo della scadenza improrogabile al prossimo 31 gennaio 2025. Insomma, si naviga a vista con assoluta mancanza di programmazione e con scarsa lungimiranza, come tante volte denunciato dalla nostra Federazione. È l’ennesimo segnale di una sanità territoriale scarsamente attenta” dichiara in una nota Stefano Matteucci, segretario provinciale della UGL Salute Teramo.