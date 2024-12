LUDOPATIA / APRE IL PRIMO SPORTELLO D’ASCOLTO PER IL GIOCO D’AZZARDO DELLA ASL

Dal 6 dicembre aprirà il primo “Sportello di ascolto per il gioco d’azzardo” della Asl di Teramo.

Si tratta di un servizio, attivato dalla Uoc Servizio Dipendenze Patologiche della Asl, dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, classificato dal DSM-5 come una vera e propria dipendenza comportamentale.

È uno spazio sicuro in cui le persone possono esprimere liberamente i loro pensieri e sentimenti, ricevere supporto emotivo ed eventualmente essere indirizzate verso risorse o servizi appropriati per affrontare le loro sfide.

Lo Sportello di ascolto si rivolge a giocatori, familiari e a chiunque voglia avere informazioni o aiuto per un problema legato al gioco d’azzardo.

Il servizio sarà attivo a partire dal 6 dicembre all’interno del Distretto socio sanitario di Tortoreto (in via Isonzo),tutti i venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

“E’ questo il primo Sportello di ascolto che apriamo per il gioco d’azzardo, a breve ne seguiranno altri, in modo da coprire il territorio della Asl”, afferma Maurizio Di Giosia, direttore generale della Asl,di competenza “siamo consapevoli che si tratta di una problematica diffusa anche se resta sommersa. Vogliamo dunque fornire assistenza sul territorio, in modo da rendere più facile chiedere aiuto”. “Il Servizio delle dipendenze ormai ha cambiato volto, non è più quello degli Anni Settanta, ora include le dipendenze comportamentali che sono sempre più diffuse”, spiega Michela Moscone, direttore della Uoc Servizio Dipendenze patologiche, “ma ci sono ancora resistenze a rivolgersi al Serd: per dare risposte efficaci dobbiamo dunque “uscire”, andare incontro alle persone e consentire loro di chiedere aiuto”.

Per saperne di più sulla diffusione del gioco d’azzardo e sulle strutture: https://osservatoriogap.it/