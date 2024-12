ACCREDITATE SEI NUOVE STRUTTURE SANITARIE IN ABRUZZO

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ha autorizzato una serie di accreditamenti definitivi di base a favore di sei strutture sanitarie private: la Nova Salus di Trasacco (L'Aquila) per la Residenza Sanitaria Assistenziale Anziani (RSA), l'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio dedicato per Autismo della Sanex a Martinsicuro (Teramo) e all'ambulatorio dedicato per Autismo della Sanstefar Abruzzo di Pescara. Rilasciati anche gli accreditamenti definitivi di base a favore dell'Istituto Neurotraumatologico Italiano (INI) per la Residenza Sanitaria Assistenziale Anziani Casa di Cura INI di Canistro (L'Aquila, della Società Dott. De Luca per il Centro di Fisiokinesiterapia di Carsoli (L'Aquila) e del Centro

Fisiomedico Chirurgico SRLS per l'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica FKT di Paglieta (Chieti). Ricondotta alla competenza della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila la definizione dell'accordo

per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie della Residenza Protetta per Anziani "Ex Onpi" di L'Aquila ai fini del mantenimento dei Liveli essenziali di Assistenza nell'ambito dei

limiti economico-finanziari imposti dal Piano di Rientro e dalla LRA n. 9/2024. Sempre su proposta dell'assessore Verì, la Giunta ha dettato le direttive regionali in merito alla

costituzione del Coordinamento locale delle cure palliative (Organismo di coordinamento della rete locale delle cure palliative).