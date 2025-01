VIDEO/ PARTITI I LAVORI PER LA NUOVA CASA DI COMUNITA' A CASALENA

La casa di comunità per volere della Asl di Teramo e della Regione Abruzzo prende sempre più forma e guarda a un futuro imminente tramite strutture di prossimità capaci di rispondere alle esigenze delle comunità fornendo assistenza e servizi che mirano anche a sgravare gli ospedali. Il piano dell'azienda sanitaria, guidata dal manager Maurizio Di Giosia, è quello di “coprire” il territorio provinciale realizzando otto case di comunità, due ospedali di comunità e tre centrali operative territoriali (Cot).

Le case di comunità saranno il punto di riferimento continuativo per la popolazione. Vi opereranno equipe multiprofessionali e sorgeranno a Teramo, Montorio, Isola, Nereto, Martinsicuro, Roseto, Silvi e Bisenti. Saranno di due tipologie: hub (Teramo, Roseto, Nereto) e spoke. Nel primo caso ci sarà operatività h 24 con tutte le specialistiche presenti; nel secondo l'attività sarà di 12 ore al giorno, con le principali specialità e servizi essenziali. Le Cot avranno invece la funzione di coordinare a livello distrettuale i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con ospedali e rete di emergenza-urgenza.

I due ospedali di comunità saranno destinati a ricoveri brevi (massimo 30 giorni) di pazienti che necessitano di interventi sanitari a media o bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Saranno attivati a Teramo (Casalena) e Atri (vecchio ospedale). Stanziati 12,8 milioni per le case di comunità; 5,7 per gli ospedali e 475mila euro per le Cot.