VIDEO / NUOVO OSPEDALE, MARSILIO «DEA DI PRIMO O SECONDO LIVELLO? NON PREOCCUPATEVI DI QUESTO... PREOCCUPATEVI CHE IL NUOVO OSPEDALE SI FACCIA...»

«Non preoccupatevi del livello del nuovo ospedale, se sia un dea di primo o di secondo… preoccupatevi del fatto che si faccia o meno il nuovo ospedale». Intervenuto all’avvio dei lavori della casa di comunità, il presidente della Regione, Marco Marsilio parla anche del nuovo ospedale di Teramo, sollecitato dai giornalisti sul tema caldo del livello. Secondo il piano sanitario regionale, infatti, in Abruzzo sono previsti due ospedali di primo livello e due di secondo… ma per Marsilio «questa è una discussione da politicanti, non ha senso anche perché stiamo cercando di rivedere il decreto Lorenzin, il vero tema è che a Teramo nascerà un ospedale nuovo e che avrà tutto quello che un ospedale deve avere». E a proposito della battuta iniziale, sul preoccuparsi se si farà o meno, e più precisamente sui fondi necessari, Marsilio conclude: «…per cercare i fondi serve un progetto… e adesso il progetto c,è»