ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, LA ASL DI TERAMO CENTRA TUTTI GLI OBIETTIVI

Assistenza domiciliare integrata,

la Asl di Teramo centra pienamente gli obiettivi regionali,

superando il numero di assistiti previsto nell'ambito del Pnrr

per il 2024. Un risultato lusinghiero che vede la Asl di Teramo

ottenere gli standard più alti d'Abruzzo e che premia l'impegno

della Uosd "Assistenza domiciliare integrata" la cui

responsabile è Eleonora Sparvieri. "In base alla riforma

dell'assistenza sanitaria territoriale dettata dal Dm 77 la

casa viene ritenuta "primo luogo di cura" e la Missione 6 del

Pnrr prevede la presa in carico entro la metà del 2026, almeno

il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni", spiega il

direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, "La Asl di

Teramo ha superato l'obiettivo prendendo in carico 7.493

pazienti ultra 65enni, più del 10% della popolazione di

riferimento, che ammonta a 73.131 unità". Sulla base delle

ultime linee di indirizzo regionali l'attivazione delle cure

domiciliari prevede che il paziente presenti uno stato di

fragilità o patologie trattabili a domicilio. Le patologie

croniche attenzionate sono prevalentemente: neurologiche,

cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e respiratorie. Nel

corso del 2024 sono stati assistiti 16.781 pazienti (circa il 6%

della popolazione della provincia di Teramo) con un'età media

globale di circa 81 anni; nella maggior parte donne (9.909,

59%), più anziane mediamente di circa 4 anni rispetto agli

uomini (83 contro 79). "Il servizio Adi è stato supportato nello

svolgimento delle sue attività assistenziali e organizzative

dalle Unità di Continuità Assistenziale (Uca). Le Uca hanno

eseguito a domicilio 462 emogasanalisi, 307 trasfusioni, 397

vaccinazioni e 573 visite", spiega Eleonora Sparvieri. "La Asl

di Teramo è costantemente protesa a rafforzare tutta

l'assistenza territoriale e in particolare la presa in carico a

domicilio dei propri assistiti, sempre nell'ottica della

"vicinanza" al malato", conclude Di Giosia.