SONO 17 LE TAPPE DI "ABRUZZO IN SALUTE"

Riparte la terza tranche del progetto “Abruzzo in salute”, finanziato dalla Regione per portare con

un ambulatorio mobile i servizi sanitari di prossimità in tutto l’Abruzzo.

Il progetto è iniziato nel 2023 e dal 3 marzo riprende il tour in provincia di Teramo. Saranno

inizialmente toccati gli unici due centri della provincia che finora non hanno ospitato la “Casa della

salute mobile”, cioè Montorio (dal 3 all’8 marzo) e Teramo (dal 10 al 25 marzo). In totale, in questa

terza tranche che si concluderà a maggio, saranno 17 le tappe del poliambulatorio mobile per 33

comuni coinvolti. Infatti in alcune tappe, soprattutto nelle zone montane, le prestazioni saranno

rivolte alla popolazione di più centri geograficamente vicini. Le visite e gli esami nel camper si

potranno effettuare dalle ore 9 fino alle ore 17 , i residenti dei comuni interessati potranno

eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare

alla prevenzione dei tumori: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening

mammografico (mammografia), del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina

(Pap/Hpv Test), Ecg, controllo dei nei sospetti e spirometria. La “Casa della salute mobile” è

attrezzata con diversi ambulatori, sale di attesa, servizi igienici e attrezzatura diagnostica di ultima

generazione.

“I risultati raggiunti finora dal camper di “Abruzzo in salute” sono stati positivi, portare servizi

sanitari vicino al cittadino è importante, soprattutto nelle zone interne. La medicina di prossimità

è il futuro e l’utilizzo degli ambulatori mobili su camper è uno strumento efficace per portare la

sanità vicino al cittadino” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “non a caso la Asl di

Teramo da anni fa prevenzione attraverso il cosiddetto “camper rosa”, a cui si sono aggiunti altri

tre camper destinati ad alcune aree disagiate della provincia”. Per ulteriori informazioni:

0859217967 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .