“ABRUZZO IN SALUTE” FA TAPPA A MONTORIO AL VOMANO

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Comune di Montorio al Vomano, in collaborazione con l’ASL di Teramo, annuncia l’arrivo della campagna di prevenzione gratuita “Abruzzo in Salute”.Da domani, lunedì 3 marzo, a sabato 8 marzo, presso Largo Tom di Paolantonio, dalle 9:00 alle 17:00, il poliambulatorio mobile offrirà una serie di servizi sanitari di screening e prevenzione, tra cui Mammografia, Pap test/HPV test, Consegna kit colon retto, ECG (elettrocardiogramma), Spirometria, Controllo nei sospetti.L’accesso ai servizi è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione né di impegnativa: basta recarsi direttamente all’ambulatorio mobile per usufruire degli screening disponibili.”, ha dichiarato il sindaco Fabio Altitonante, ringraziando sentitamente il Direttore Generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, e il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per l’attenzione e l’impegno nel portare avanti iniziative di prevenzione e tutela della salute sul territorio.Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento dei servizi sanitari a Montorio al Vomano, che vedrà nei prossimi mesi un importante passo avanti con l’apertura del nuovo centro radiologico, un progetto avviato nel 2021 e ora in fase di completamento. Il centro, che sarà inaugurato entro l’estate, rappresenta un investimento strategico per migliorare l’accesso alla diagnostica per immagini e rafforzare l’offerta sanitaria di tutta l’area interna.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 085 9217967 o scrivere a