REGIONE/ LISTE DI ATTESA SEMPRE PIU' LUNGHE, IL CONSIGLIERE GIOVANNI CAVALLARI PORTA IL CASO IN COMMISSIONE DI VIGILANZA

Non è rimasta inascoltata la denuncia della trasmissione Fuori dal Coro sulle liste d’attesa sempre più lunghe all’Ospedale di Teramo. È stata depositata, infatti, da Giovanni Cavallari, Capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale, una richiesta di convocazione della Commissione di Vigilanza per l’audizione dell’Assessore Nicoletta Verì, del Direttore del Dipartimento Sanità Emanuela Grimaldi e del Direttore generale dell’Azienda sanitaria teramana Maurizio Di Giosia. Una richiesta necessaria, secondo il Consigliere Cavallari, per cercare di porre rimedio alla grave situazione documentata dalla trasmissione andata in onda il 15 gennaio. “Quanto abbiamo visto non è un caso isolato. Purtroppo, sono tanti gli abruzzesi costretti a rivolgersi al sistema libero professionale per ottenere le prestazioni che la nostra Regione non riesce a garantire come dovrebbe. È inaccettabile dover attendere anni, in base al servizio prenotazioni dell’ASL, per sottoporsi ad un esame che il medico curante giudica urgente e poi riuscire a fare lo stesso esame a pagamento nel giro di qualche giorno. Di questo il Governo regionale deve prendere formalmente atto e i vertici delle aziende sanitarie devono rispondere. In particolare”, continua il Capogruppo di Abruzzo Insieme, “del mancato rispetto della recente Legge per la riduzione delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie che gli impone, nell’eventualità che i tempi previsti non possano essere rispettati, di garantire l’erogazione delle prestazioni attraverso l’utilizzo dell’attività libero professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato. La Commissione di Vigilanza dovrà, inoltre, far chiarezza su come mai il protagonista della vicenda finita in televisione sia stato successivamente contattato dall’Azienda sanitaria di Teramo per fare a febbraio 2025 la visita inizialmente fissata a marzo 2027. Dobbiamo fare in modo”, conclude Giovanni Cavallari, “che tutti i cittadini possano curarsi senza bisogno di rivolgersi alla sanità privata o ai giornalisti”. Ai lavori della Commissione parteciperanno anche Alessandro Grimaldi e Guevar Maselli, rispettivamente Segretario regionale e Segretario provinciale di Anaao Assomed.