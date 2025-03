MARIANI / “LISTE D’ATTESA VERO TALLONE D’ACHILLE DELLA SANITÀ ABRUZZESE”

Se la sanità abruzzese appare sempre più un malato…non proprio in via di guarigione, le liste d’attesa si confermano il vero e proprio “tallone d’Achille” di questo sistema che vede l’Abruzzo arrancare rispetto alle regioni più virtuose d’Italiaed in netto peggioramento rispetto al passato. Ciò è quanto emerso ieri, nel corso di una Commissione Vigilanza fiume aperta alle 10:15 e conclusasi alle 18.50, nella quale su richiesta del Consigliere di “Abruzzo Insieme” Giovanni Cavallarisi è parlato del problema delle lunghe liste d’attesa per l’erogazione di prestazioni medico sanitarie presso la Asl di Teramo e, più in generale, in tutte le aziende sanitarie abruzzesi. Nel corso della Commissione sono stati auditi la Direttrice Dipartimento Sanità della Regione AbruzzoEmanuela Grimaldi, il Direttore Generale della Asl Maurizio Di Giosia e Sanitario Maurizio Brucchi, ed i rappresentanti della ANAAO ASSOMED.

“Quanto emerso nel corso del dibattito conferma le nostre preoccupazioni, più volte manifestate, sulla situazione in cui versa la sanità in Abruzzo dopo sei anni di Governo Marsilio” sottolineano il Consigliere Giovanni Cavallari e il Presidente della Vigilanza Sandro Mariani. “Ormai le Asl abruzzesi sono sempre più obbligate a comprare prestazioni in extrabudget dalla sanità privata perché non riescono ad erogare i servizi richiesti dai cittadini nei tempi previsti dai LEA (livelli assistenziali di base). Se a ciò si aggiunge poi la mancata sincronizzazione tra i CUP (Centri unici di prenotazione) del pubblico e quelli del privato il quadro che emerge descrive un vero e proprio caos per il quale, solo a titolo esemplificativo, un cittadino potrebbe trovarsi nella situazione di vedersi negata nel breve periodo una prenotazione nel pubblico, salvo scoprire di poterla ricevere nel privato entro pochi giorni…in convenzione con il SSR!”.

“Tutto ciò crea disagio per i cittadini e problemi per le Asl. Questo dovrebbe portare la Regione a una riorganizzazione dei servizi sanitari, certificata nero su bianco dall’attuale insostenibilità economica dell’assistenza ospedaliera e territoriale alla luce dei conti della sanità abruzzese” proseguono Cavallari e Mariani. “Ci sono azioni infatti che non sono più procrastinabili tant’è che, nel corso della Vigilanza, è emerso l’impegno da parte dei vertici della sanità abruzzese di lavorare su di un CUP unico regionale e sul Documento di armonizzazione di tutte e quattro Asl abruzzesi, due strumenti che permetterebbero di erogare, su baseregionale, tutte le prestazioni sanitarie. Inoltre ciò consentirebbe di redigere finalmente un serio piano di abbattimento delle liste d’attesa finalmente su base regionale”.

“Purtroppo invece ad oggi un piano operativo per tagliare i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie non viene ancora fatto, una scelta che facciamo difficoltà a comprendere stante la presenza di figure inserite all’interno del Decreto Legislativo 73/2004 della legge 107/2004 che così non hanno motivo di esistere. In sintesi non è possibile, alla soglia del 2025, che un Direttore Generale o Sanitarionon possono sapere con certezza quando una prestazione “esce” dai tempi previsti dai LEA a causa di una frammentazione delle prenotazioni e del mancato dialogo tra pubblico e privato. Serve trasparenza nelle liste d’attesa, perché la sensazione è che da questo caos a trarne vantaggio sia qualcuno…ma non gli abruzzesi” concludono Giovanni Cavallari e Sandro Mariani.

“La Commissione Vigilanza continuerà a monitorare, a Teramo come nelle altre province, l’annoso problema delle liste d’attesa, ma la percezione con la quale usciamo da questa seduta è quella di una sanità che va rivista a livello centrale, ovvero su base regionale, dotando le aziende sanitarie e il personale medico degli strumenti giusti per combattere l’annoso problema delle liste d’attesa”.