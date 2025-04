VENERDÌ UN CONVEGNO SUGLI “AFFARI DI CUORE”

Venerdì 4 aprile presso la Sala della Fratellanza Artigiana di Teramo e Società di Mutuo Soccorso si svolgerà un interessante convegno sui fattori di rischio e le malattie aterosclerotiche cardiovascolari come tutelare la propria vita negli affari di cuore. Il convegno nasce da una simbiosi tra la SMS Fratellanza e il Kum con il quale si sta cercando di pianificare una collaborazione tra Enti che abbia un seguito da qui in avanti. Interverranno il Dr. Renato Gregorini, a introdurre e presentare il convegno il quale è stato responsabile della Cardiochirurgia città di Lecce Hospital attualmente in pensione ma vanta una lunga carriera nel sistema sanitario teramano di Cardiochirurgia.

dr Celestino Salvatore, il quale focalizzerà il suo intervento sulla Epidemiologia, costo sociale ed economico delle malattie cardiovascolari,

il dr. Domenico Parisi, esperto nella chirurgia plastica ricostruttiva e medicina estetica ci parlerà della prevenzione primaria, prima di tutto,

il DR. Ennio Lattanzi attualmente in pensione ma è stato responsabile dell'Unita' diabetologia dell'ospedale di Teramo si soffermera' sulla prevenzione secondaria che non è mai troppa, a seguire prenderà la parola il Dr Guglielmo De Curtis, specialista in cardiologia, e interverra' sulla diagnosi medica clinica, strumentale invasiva e non della cardiopatia ischemica, a chiudere il convegno la Dr.ssa Licia Petrella, medico cardiologo che focalizzerà l'attenzione sui controlli clinici strumentali e periodici nei pazienti con cardiopatie ischemiche già trattate con terapia medica, interventiva e cardiochirurgia nelle diverse categorie di rischio. Alla fine spazio a discussione e domande dei presenti per chi volesse intervenire.La cittadinanza è invitata ad intervenire numerosa alle 17,30 la partecipazione è estesa ai soci e non soci presso la Sala della Fratellanza Artigiana di Teramo con ingresso gratuito su temi di stretta attualità.