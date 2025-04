VIDEO / UN CONVEGNO SUL COME PROTEGGERSI DAGLI “AFFARI DI CUORE”

Venerdì 4 aprile presso la Sala della Fratellanza Artigiana di Teramo la SMS in collaborazione con il CUM studio medico polispecialistico di medicina solidale hanno organizzato un interessante convegno sulle malattie cardiovascolari i fattori di rischio come intervenire per tutelare la propria salute negli affari di cuore. Ampia è stata la partecipazione dei soci Fratellanza e non soci che con interesse hanno seguito consigli sui comportamenti da seguire per un corretto stile di vita, e le misure di prevenzione da adottare per prevenire le malattie cardiovascolari puntando l'attenzione sulla comunicazione per spiegare la medicina... Sono intervenuti il professor Renato Gregorini esperto nella cardiochirurgia i dottori Celestino Salvatore, Domenico Parisi, Ennio Lattanzi quest'ultimo esperto in diabetologia, il cardiologo Guglielmo De Curtis e ha chiuso il convegno la dott.ssa Licia Petrella. Alla fine i presenti hanno fatto domande in generale agli specialisti. Il convegno è stato molto apprezzato per la trattazione di temi di stretta attualità.

GIUSY CINGOLI

ASCOLTA QUI LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI