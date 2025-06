VILLA LETIZIA PASSA AL COLOSSO FRANCESE ALMAVIVA SANTÉ

Dopo oltre trent’anni di gestione da parte dell’imprenditore Enrico Vittorini, la clinica – assieme alla residenza per anziani Villa Dorotea – è stata acquisita da uno dei principali gruppi europei del settore ospedaliero privato, che conta oltre 40 strutture e 5.000 dipendenti in Francia.

Con questa operazione, Almaviva Santé firma il suo primo investimento in Italia, scegliendo l’Abruzzo come punto di partenza per la propria espansione internazionale. Villa Letizia è considerata una struttura d’eccellenza, con circa 300 dipendenti e oltre 10 milioni di euro annui di mobilità attiva generati a favore della ASL provinciale dell’Aquila.

Almaviva Santé è uno dei principali gruppi di cliniche private in Francia: eccovi i punti salienti:

Fondato nel 2007, ha iniziato acquistando strutture nella zona di Marsiglia, in seguito ampliandosi con acquisizioni strategiche, ad esempio la Clinique Arago a Parigi e Domus Cliniques in Provenza . Oggi è tra i quattro–sei più importanti gruppi privati ospedalieri in Francia, con circa 40–41 strutture distribuite tra Île‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, Corsica, e un piccolo sviluppo anche in Canada.

Gestisce un’offerta medica completa: chirurgia, medicina, maternità, dialisi, radioterapia, cure di riabilitazione e ospedalizzazione domiciliare

Impiega oltre 5 000–5 500 dipendenti e collabora con circa 1 800–2 000 medici liberi professionisti, coprendo tutti gli ospiti sanitari