MEDICINA PENITENZIARIA AL MAZZINI, LA CGIL PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE

Visto il perdurare della carenza di personale, presso l’ unità operativa di medicina penitenziaria acuitosi ulteriormente nei giorni scorsi; - viste le numerose criticità riscontrate in relazione all’elevato incremento della popolazione carceraria ed ai rischi oggettivi per gli operatori sanitari nello svolgimento della propria attività; La Cgil proclama lo stato di agitazione del personale, chiedendo, pertanto, un incontro urgente al Prefetto di Teramo quale avvio della procedura di conciliazione, come da Legge 146/90, al fine di conoscere quali siano le determinazioni della ASL di Teramo nei confronti di detta U.O. e del servizio erogato.