DISTURBI ALIMENTARI, AL VIA IL “PERCORSO LILLA” IN PRONTO SOCCORSO: CONVEGNO A GIULIANOVA IL 27 GIUGNO

La Asl di Teramo si prepara ad attivare ufficialmente il “Percorso Lilla” in Pronto Soccorso, un protocollo sanitario innovativo dedicato ai pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). Un passo avanti decisivo per garantire una presa in carico tempestiva e specialistica, soprattutto in un momento in cui l’incidenza di questi disturbi – in particolare tra gli adolescenti – è in costante aumento.

Il progetto, nato da una delibera regionale, prevede la definizione di un iter chiaro: dal riconoscimento precoce del paziente fino all'invio nella struttura più idonea. In caso di complicanze psichiatriche il paziente sarà indirizzato allo Spdc; in presenza di problemi organici acuti, potrà essere ricoverato in ospedale. In assenza di urgenze cliniche, invece, si seguiranno percorsi in day hospital o ambulatoriali, nella Uos Epatologia-Crr di Giulianova per gli adulti e nella Uosd di Pediatria-Crr di Atri per i minori.

Proprio per illustrare le novità e offrire strumenti operativi agli operatori sanitari, venerdì 27 giugno si terrà al Kursaal di Giulianova il convegno scientifico “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 2025 – Il Percorso Lilla in Pronto Soccorso”. L’evento è organizzato dalla Asl di Teramo con il patrocinio della SINuC, della SIRIDAP e del Comune di Giulianova, e finanziato attraverso i fondi regionali per la lotta ai Dna.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e riflessione clinica, con tre sessioni tematiche e una tavola rotonda finale, pensate per promuovere un approccio integrato, interprofessionale e interistituzionale alla gestione dei disturbi alimentari.

Responsabili scientifici dell’evento sono Claudia Savina, alla guida della Uos Epatologia-Crr Fisiopatologia della Nutrizione, e Silvia Di Battista, responsabile della Uosd di Pediatria-Crr Auxologia.

«Affrontare i Dna richiede un cambio di paradigma, un approccio coordinato capace di trasformare la complessità in azione condivisa», dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia. «Il Percorso Lilla non è solo un modello clinico, ma anche un impegno etico e sociale per una sanità più equa ed efficace. Ci stiamo lavorando, sia sul fronte ospedaliero che territoriale».

Con questo progetto, la Asl di Teramo si pone all’avanguardia nella presa in carico delle fragilità più silenziose, dando risposta concreta a una delle emergenze sanitarie e sociali del nostro tempo.