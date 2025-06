VIDEO/ DA DOMANI, AD ARSITA, ARRIVA UN MEDICO DELL’UCA, DA SETTEMBRE QUELLO DI MEDICINA GENERALE

Da domani sarà operativo ad Arsita un medico dell’UCA (Unità di Continuità Assistenziale). Si tratta di un servizio atteso da tempo dalla comunità, che punta a rafforzare l’assistenza medica nei piccoli centri montani, in particolare per le fasce più fragili della popolazione e la cui assenza ha creato polemiche in questi giorni.

L’introduzione del medico dell’UCA rappresenta un passo concreto per migliorare la risposta sanitaria locale, ridurre i disagi legati alla distanza dai presidi ospedalieri e garantire una maggiore continuità nelle cure primarie. Da settembre ma per poche ore arriverà il medico di medicina generale.