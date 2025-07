APPROVATI I BILANCI 2024 DI TRE ASL ABRUZZESI, SOSPESO QUELLO DELLA ASL AVEZZANO-SULMONA- L'AQUILA

La Giunta regionale dell’Abruzzo, riunita in seduta straordinaria sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha approvato nella giornata di ieri i bilanci di esercizio 2024 di tre delle quattro Aziende sanitarie locali della regione. La decisione è arrivata su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì.

Via libera dunque ai conti delle Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, mentre resta in sospeso l’approvazione del bilancio della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in attesa del parere di un esperto esterno.

La Giunta non ha fornito dettagli pubblici sul motivo della sospensione, ma la scelta di affidarsi a una valutazione tecnica fa presumere la necessità di ulteriori verifiche contabili prima del via libera definitivo.