CENTO PAZIENTI CON UNA "MAGLIETTA SENSORIZZATA" CHE CONTROLLA I PARAMETRI VITALI, PARTE DA TERAMO CON INFOSAT LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "GOCARE", LA TELEMEDICINA DEL FUTURO

Avviata la sperimentazione congiunta tra Infosat SpA, AccYouRate Group SpA, Croce Rossa Italiana e ASL di Teramo, all’interno del Programma di Ricerca e Innovazione “Innovation, digitalization and sustainability for the diffused economy in Central Italy”. Il progetto GoCare è finanziato nell’ambito del bando a cascata per lo Spoke 1 dell’Ecosistema Vitality, coordinato dall’Università degli Studi dell’Aquila. L’iniziativa rientra nel PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5 “Creazione e il rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Lo Spoke 1 “Megalithic”, tramite le sue attività di ricerca e trasferimento tecnologico, supporta le Strategie di Specializzazione Locale nei settori della Salute, Industria e Cybersecurity, riferite ai temi PNR di Salute Digitale, Industria e Aerospazio e Sicurezza per i sistemi sociali. Il bando è stato aggiudicato da Infosat S.p.A. (capofila e titolare della piattaforma digitale GoCare) e AccYouRate Group S.p.A. (fornitore dei dispositivi wearable). Tra i soggetti affiliati allo Spoke 1 c’è anche la Croce Rossa Italiana, che ha coinvolto i Comitati della CRI presenti in Abruzzo nel progetto GoCare, come partner operativi. Il progetto ha inoltre previsto una partnership strategica con la ASL di Teramo la quale ha formalizzato il proprio coinvolgimento avviando sul territorio la fase sperimentale del progetto al fine di promuovere un’iniziativa di telemedicina e assistenza domiciliare avanzata che unisce innovazione tecnologica, medicina territoriale e prossimità. La sperimentazione coinvolge 100 pazienti seguiti da cinque Medici di Medicina Generale (MMG) della Provincia di Teramo (Dott. De Dominicis Liana, Spatocco Marina, Pingelli Lucia, Romani Francesco, Strusi Vito) Ogni paziente è dotato di un kit di monitoraggio domiciliare composto da:

• piattaforma digitale GoCare, per il monitoraggio continuo e sicuro di parametri vitali (ECG, frequenza respiratoria e cardiaca, temperatura cutanea, movimento).

• maglietta sensorizzata, certificata come dispositivo medico,

• centralina di trasmissione dati,

“GoCareVitality rappresenta un modello concreto di sanità territoriale evoluta, in cui la tecnologia digitale è al servizio di cittadini e medici. Con la nostra piattaforma vogliamo abilitare nuovi modelli di cura, più sostenibili e vicini alle esigenze del territorio. La collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la ASL di Teramo è un elemento fondamentale per dimostrare l’efficacia di questa visione”, afferma l’Ing. Franco Iachini, CEO di Infosat S.p.A., capofila del progetto.



“Il nostro contributo si concentra sull’innovazione medicale: la nostra tecnologia permette un monitoraggio continuo e non invasivo, facilitando diagnosi precoci e interventi tempestivi. Questo rappresenta solo l’inizio della nostra visione, di quello che noi intendiamo per vita e per il futuro. L’obiettivo di Accyourate è diventare il primo provider europeo di tecnologia volto al miglioramento della vita. Questa rappresenta per noi una missione importante poiché si fonda sulla valorizzazione delle persone, attraverso la creazione di valore in Europa," dichiara il Dott. Luca Di Lelio CEO di AccYouRate. “Attraverso 150mila Volontarie e Volontari presenti sul territorio nazionale, siamo impegnati in numerosi progetti di supporto sanitario e, questa attività, rientra appieno nelle iniziative che stiamo sviluppando con l’obiettivo di fornire dei riferimenti di prossimità alla popolazione. Questo progetto ci permette di offrire un servizio in più, lavorando in rete con la sanità pubblica e impiegando nuove tecnologie”, aggiunge Rosario Valastro Presidente della Croce Rossa Italiana. “Un’attività che, ne siamo certi, ci consentirà di rispondere con maggiore efficacia alle difficoltà che colpiscono soprattutto le fasce più fragili della popolazione”, dichiara Maria Mucciante, Presidente della Croce Rossa Abruzzo. “Questa iniziativa è perfettamente in linea con la missione della ASL di Teramo: portare innovazione al servizio del paziente e rafforzare la medicina di prossimità. GoCare ci permette di sperimentare un nuovo approccio alla presa in carico, condiviso tra medici, tecnologia e operatori sociali”, conclude Maurizio Di Giosia, Direttore Generale della ASL di Teramo, “per la nostra Asl la telemedicina è centrale nell’assetto della nuova medici medicina territoriale, i liena con quanto disposto dal Dm 77. Tanto che già nel 2022 abbiamo avviato un progetto sperimentale, ora entrato a regime, con sempre più attività a servizio dell’utenza”. Il progetto GoCare si inserisce pienamente negli obiettivi dello Spoke 1, che, sotto la guida del suo responsabile scientifico e presidente della Fondazione Vitality il Prof. Fabio Graziosi, ha l’obiettivo di portare la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico al servizio dei territori, con particolare attenzione alla sanità digitale e alla medicina di prossimità. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione strategica tra imprese innovative, enti del Servizio Sanitario Regionale e partner operativi come Croce Rossa Italiana. Il progetto ha l’ambizione di costruire un modello scalabile e replicabile su scala regionale e nazionale, capace di coniugare efficienza, personalizzazione e sostenibilità nel sistema sanitario territoriale.