LA ASL HA ATTIVATO DA OGGI IL “PIANO CALORE”

Per gestire gli effetti del “colpo di calore” dato dalle ondate di caldo previste nel corso dell’estate, la Asl Teramo ha attivato un piano strategico che vede il coinvolgimento dell’assistenza sanitaria territoriale, oltre a quella ospedaliera nell’allestimento di un percorso assistenziale preferenziale per la gestione dei pazienti che presentano sintomi riconducibili a colpi di calore.

La Asl mette a disposizione, già da oggi, due numeri di telefono attivati all’interno delle Uca di di Roseto ( 335-6469712 ) e di Tortoreto ( 366-6601644 ). A questi numeri risponderà dalle 8 alle 20 personale sanitario che fornirà, in primis, assistenza telefonica ai cittadini che accusano sintomatologia riconducibile ai colpi di calore. Oltre alla consulenza telefonica, a seconda della differente situazione clinica, il paziente potrà essere indirizzato ad uno dei due ambulatori appositamente costituiti (attivi sette giorni su sette) a Tortoreto e Roseto, oppure potrà essere attivata una visita domiciliare o infine, per i casi più gravi, verrà inviato in pronto soccorso. I due numeri sono a disposizione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei pazienti stessi. Per le zone interne è invece stato attivato un presidio fisico che corrisponde alla Uccp di Montorio, attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì . Nel weekend sempre a Montorio, dalle 20 del venerdì alle 8 del lunedì ci si potrà rivolgere alla guardia medica. In ospedale è stato attivato uno specifico “codice calore” da attribuire a pazienti con un possibile colpo di calore.

Segni e sintomi del colpo di calore a cui prestare particolare attenzione sono: insolazione, crampi, edema, congestione, disidratazione, effetti sulla pressione arteriosa, stress da calore, aggravamento di malattie preesistenti, febbre e ipertermia.