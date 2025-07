LISTE D’ATTESA, LA ASL DI TERAMO ATTIVA UNA CASELLA MAIL DEDICATA AI MEDICI DI BASE

Una nuova misura per affrontare concretamente il problema delle liste d’attesa. La Asl di Teramo ha attivato una casella di posta elettronica riservata ai medici di medicina generale, che rappresenta un canale diretto di comunicazione per segnalare criticità e tempi lunghi nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali.

Lo strumento ha un duplice obiettivo: da un lato facilitare il confronto operativo con i medici di base per concertare strategie funzionali alla riduzione delle attese, dall’altro garantire la presa in carico prioritaria di situazioni con carattere di urgenza o “tempo e vita-dipendenza”.

“È intenzione della Asl di Teramo – dichiara il direttore generale, Maurizio Di Giosia – intensificare sempre più la collaborazione con i medici di base, la cui funzione è fondamentale e di cui abbiamo sempre apprezzato disponibilità e competenza. L’idea di attivare questo nuovo servizio nasce anche dall’analisi svolta in occasione del recente convegno sull’argomento, tenutosi a Teramo”.

La Asl di Teramo è la prima in Abruzzo – e una delle poche in Italia – ad aver adottato uno strumento simile, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle liste di attesa in un’ottica di collaborazione e tempestività.

“Il convegno sull’appropriatezza prescrittiva – aggiunge Gianni Di Giacomantonio, dirigente dell’Uosd Liste di Attesa – ci ha confermato quanto sia preziosa l’attività dei medici di base, capaci di offrire suggerimenti fondamentali per ottimizzare i tempi di accesso alle prestazioni”.

La Asl, inoltre, da tempo organizza incontri formativi e informativi rivolti ai medici di medicina generale della provincia, che saranno ripresi dopo la pausa estiva, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione sul territorio.