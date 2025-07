SANITÀ, LETTERA APERTA DEL DOTTOR ERCOLE CORE AI SINDACI DEL TERAMANO: “NO AI TAGLI, SALVIAMO I MINI OSPEDALI”

Un appello forte e articolato quello lanciato dal dottor Ercole Core, presidente della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) di Teramo, ai sindaci della provincia. In una lettera aperta, Core denuncia le criticità crescenti della sanità abruzzese, tra tagli lineari, mancanza di programmazione e rischio smantellamento di un modello territoriale che ha dimostrato di funzionare da oltre 13 anni.

Il punto centrale della denuncia riguarda il futuro delle cosiddette UCCP, i “mini ospedali” attivi sul territorio teramano (Montorio, Teramo, Sant’Egidio, Villa Rosa, Mosciano-Bellante). Queste strutture, gestite in collaborazione tra medici di famiglia, guardia medica e personale dedicato, garantiscono assistenza sanitaria 24 ore su 24 a migliaia di cittadini. Un modello che, secondo Core, rischia ora di essere smantellato senza una reale alternativa pronta.

“Non solo si propone di ridurre i compensi dei medici, ma anche di licenziare circa 50 lavoratori – tra infermieri e segretari – che operano stabilmente da oltre un decennio. Tutto ciò senza che le nuove strutture previste dal PNRR siano operative, né che esista un piano regionale definito”, scrive Core.

A essere messo in discussione, prosegue il presidente FIMMG, non è solo un modello organizzativo, ma anche la dignità di professionisti e lavoratori che hanno operato per anni sul territorio con dedizione e competenza. «Non credo vi siano molti precedenti in Italia in cui, dopo 13 anni di servizio, si licenzino interi team per sostituirli con personale senza esperienza specifica», aggiunge Core.

La riflessione si allarga alla situazione generale della sanità abruzzese. Il dottore evidenzia l’assenza di una regia regionale su aspetti chiave come digitalizzazione, patrimonio immobiliare e gestione del personale, oggi affidati in modo frammentario alle singole ASL, generando duplicazioni e inefficienze. In questo contesto, i tagli lineari appaiono non solo inefficaci, ma potenzialmente dannosi.

“Si continua a colpire ciò che funziona, in attesa di strutture future ancora lontane. Tagliare i servizi territoriali oggi vuol dire abbandonare i cittadini più fragili”, è l’allarme lanciato ai primi cittadini del Teramano.

La conclusione della lettera è un invito accorato a difendere un modello che ha dato risultati, non solo in termini di efficienza sanitaria, ma anche di vicinanza al cittadino. Una battaglia che, secondo Core, va combattuta ora, prima che sia troppo tardi.