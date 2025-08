VIDEO/ SANITÀ, DINO PEPE: “SCANDALOSA L’ATTESA PER LA RIAPERTURA DELL’AMBULATORIO DI CELLINO ATTANASIO”

Torna a far discutere la mancata riapertura dell’ambulatorio sanitario del Comune: a rilanciare la questione è il consigliere regionale Dino Pepe, che accusa la Regione di immobilismo e malagestione in ambito sanitario. “La situazione del dispensario sanitario di Cellino Attanasio è l’esempio emblematico della cattiva gestione della sanità abruzzese – dichiara Pepe – Sono anni che il sindaco e la comunità attendono risposte, ma tutto ciò che ricevono sono promesse e rinvii continui”. Il consigliere regionale ha ricordato di aver presentato numerose interrogazioni al Presidente Marco Marsilio, all’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e alla Direzione della Asl di Teramo, “senza mai ottenere – sottolinea – una risposta concreta o una data certa per la riattivazione del servizio”. La comunità locale continua così a rimanere priva di un presidio sanitario essenziale, mentre cresce il malcontento tra i cittadini.

EUGENIA DI GIANDOMENICO