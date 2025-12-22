UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER LA RADIOTERAPIA DEL MAZZINI

Un concreto atto di sostegno alla sanità pubblica arriva dall’Associazione Lucis, che ha donato un monitor ad alta risoluzione al reparto di Radioterapia dell’Ospedale Mazzini. Lo strumento contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti oncologici, supportando il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. Alla cerimonia di consegna erano presenti il direttore generale Maurizio Di Giosia, il direttore amministrativo Franco Santarelli, il direttore sanitario Maurizio Brucchi e il direttore della Unità di Radioterapia e del Dipartimento Oncologico Carlo D’Ugo. Per Lucis hanno partecipato Sandra Marinozzi e Linda Di Paolantonio, in rappresentanza dell’associazione guidata dalla presidente Claudia Cordoni. Un ringraziamento sentito è stato espresso dall’ASL di Teramo, che ha sottolineato il valore di iniziative come questa, capaci di rafforzare il legame tra territorio, volontariato e strutture sanitarie, a beneficio diretto dei pazienti.