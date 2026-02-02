IL PRONTO SOCCORSO DI TERAMO...."LI HO PERSO MIA MADRE"

Il vostro articolo su un pomeriggio al pronto soccorso, mi riporta con la mente ad un passato di tre anni fa quando in quello stesso ospedale ho fatto più di 6 accessi in un anno per i miei genitori.
Ho perso mia madre e dopo quasi 7mesi mio padre proprio in questo ospedale e il dolore torna alla mente perché molto spesso al di là delle situazioni di stress e di chi ormai usa un pronto soccorso come guardia medica per cose banali, bisogna sempre osservare le varie situazioni soggettive e mai sottovalutare.
Nel mio caso forse, specie mio padre poteva salvarsi, già al primo accesso invece solo quando la situazione era ormai irreversibile gli è stato garantito un ricovero in reparto ma solo qualche ora prima della morte.
La riflessione che va fatta è che spesso si crea un sistema che non consente di distinguere casi gravi da quelli meno gravi proprio perché non ci sono filtri che permettono questa distinzione e si rischia di banalizzare vere urgenze.
ROBERTO IANNETTI