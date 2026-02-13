AZIENDA DONA OTTO TELEVISORI ALL'HOSPICE DI TERAMO



Un gesto di attenzione e vicinanza: la ditta Lafer Srl di Casemolino ha donato 8 televisori all’Unità operativa complessa Hospice e Cure Palliative, contribuendo a migliorare la qualità del tempo negli spazi di cura.

Si è svolta, in reparto, una cerimonia informale alla presenza del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, del titolare dell’azienda Livio Di Clemente accompagnato dal figlio Cristian, di Franca Di Renzo direttrice del reparto e del personale.

La donazione di inserisce nel più ampio percorso di umanizzazione delle cure promosso dalla Asl di Teramo, che pone al centro la persona, i suoi bisogni emotivi e relazionali. La presenza dei televisori rappresenta, infatti, un supporto importante per alleviare il senso di isolamento e offrire momenti di distrazione ai pazienti e ai loro familiari. L’iniziativa è stata accolta con gratitudine dal personale del reparto impegnato ogni giorno nell’accompagnare i pazienti con competenza, rispetto e attenzione alla dignità della persona.

“Questa donazione è un segno concreto di sensibilità verso i pazienti e verso un reparto in cui la cura non è solo clinica, ma anche umana. Gesti come questo contribuiscono a migliorare il tempo e lo spazio di chi è accolto all’Hospice. Un ringraziamento alla ditta donatrice e al personale per il lavoro quotidiano svolto con dedizione e umanità”, ha dichiarato Di Giosia.