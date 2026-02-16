VIDEO-FOTO/ LISTE D’ATTESA, LA ASL DI TERAMO AVVIA IL CHECK CON AGENAS. DI GIOSIA: “CI METTO LA FACCIA, PRONTO ANCHE A LASCIARE”

Sulla vicenda interviene anche l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, che ricostruisce il percorso avviato dalla Regione sin dal 2019: «La mia prima delibera ha riguardato proprio le liste d’attesa. Con la direzione di Teramo avevamo elaborato un modello molto avanzato, poi il Covid ha stravolto la situazione. Allo stesso tempo il PNRR ci ha consentito di acquistare grandi apparecchiature, oggi pilastro di un sistema diagnostico di alta complessità». Verì sottolinea che le difficoltà sono diffuse a livello nazionale e rivendica i risultati sull’urgenza: «Per le prestazioni urgenti siamo al 97%, un miglioramento netto rispetto al passato. Per differite e programmate i tempi sono stati comunicati più volte e stiamo migliorando: a fine dicembre è partito anche il programma dei 100 giorni». L’assessore individua nell’informatizzazione e nell’organizzazione delle risorse due nodi centrali: «Il problema delle liste d’attesa è stato anche informatico: durante il Covid ogni Asl aveva sistemi diversi e non comunicanti. Oggi abbiamo strutturato un CUP orchestratore che dovrebbe distribuire la domanda dove c’è maggiore disponibilità. Tuttavia persistono criticità di personale: in alcune discipline, come la dermatologia, i professionisti sono pochi. Non è quindi solo una questione di gestione, ma anche di carenza di risorse». Il confronto con Agenas e il tavolo operativo annunciato dalla ASL dovranno ora chiarire l’entità delle criticità e definire gli interventi urgenti per ridurre le attese sul territorio teramano.