VIDEO-FOTO/ AL MAZZINI DI TERAMO NASCE LA “ADMISSION AND DISCHARGE ROOM”: 12 POSTI LETTO PER ALLEGGERIRE IL PRONTO SOCCORSO, LA REGIONE RIVEDE LA RETE DELL'ELISOCCORSO IN ABRUZZO

All’ospedale Mazzini di Teramo entra in funzione, al terzo piano, la nuova Admission and Discharge Room: un’area con 12 posti letto pensata per migliorare la gestione dei flussi dei pazienti e ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso. Il taglio del nastro è avvenuto oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale Paolo Gatti, della consigliera regionale Marilena Rossi, della direzione strategica della Asl e del personale sanitario. Il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha sottolineato il valore organizzativo dell’iniziativa: «Ringrazio l’assessore Verì per la presenza e per il sostegno concreto che la Regione Abruzzo continua a garantire al nostro territorio. I percorsi di innovazione organizzativa trovano oggi piena attuazione nella delibera regionale 2025 sul contrasto al sovraffollamento. Voglio salutare il presidente della Commissione sanità Paolo Gatti, la consigliera Rossi e tutti i miei collaboratori: medici, professioni sanitarie e operatori che con grande spirito di collaborazione hanno reso possibile in tempi rapidi la realizzazione di quest’area». Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direttrice del pronto soccorso e del Dipartimento di Emergenza, dottoressa Gabriele, «per il lavoro svolto e per gli indirizzi strategici che hanno consentito l’attivazione di questo modello insieme a tutti i professionisti coinvolti». Per la Asl teramana l’apertura della nuova area rappresenta «un giorno importante» e l’avvio di un modello innovativo nella gestione dei flussi ospedalieri: «Con la Admission and Discharge Room – ha aggiunto Di Giosia – la nostra azienda vuole essere capofila nell’organizzazione dei percorsi. Siamo stati anche tra i primi a utilizzare l’indice NEDOCS, strumento di monitoraggio attivo delle condizioni di sovraffollamento del pronto soccorso, già dal 2022».