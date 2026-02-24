VIDEO/ UGL SALUTE, MATTEUCCI: “NESSUN RISULTATO CON CANZIO COMMISSARIO ALL'ASP1”

Controconferenza stampa del segretario provinciale di Ugl Salute, Stefano Matteucci, davanti al cancello della Casa di riposo “De Benedictis”, sede dell’Asp 1, mentre all’interno il commissario Roberto Canzio concludeva il proprio incontro con la stampa. Il sindacalista, già nei giorni scorsi, aveva manifestato contrarietà alla riconferma di Canzio da parte della Giunta regionale. “Non abbiamo visto alcun risultato tangibile – incalza Matteucci – né negli anni in cui Canzio era nel Cda né in quelli in cui è stato nominato commissario. Quello che dovrebbe fare è azzerare il debito e risanare la situazione economica”.