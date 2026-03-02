FOTO/ SANITÀ TERAMANA, ADMISSION E DISCHARGE ROOM ATTIVE NEGLI OSPEDALI DI GIULIANOVA, ATRI E SANT’OMERO

Si rafforza in tutta la provincia di Teramo il modello organizzativo per la gestione dei flussi ospedalieri. Da oggi negli ospedali di Giulianova, Atri e Sant’Omero entrano in funzione le Admission room e le Discharge room, estendendo ai tre presìdi il sistema già operativo a Teramo nell’ambito del piano aziendale contro il sovraffollamento e per il miglioramento dei percorsi assistenziali. In ciascun ospedale sono disponibili quattro posti letto dedicati, attivi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-16. Le Admission room sono destinate ai pazienti con ricovero già definito, clinicamente stabili e in attesa di trasferimento nei reparti di destinazione; le Discharge room accolgono invece pazienti formalmente dimessi ma in attesa di rientro al domicilio o di trasferimento in strutture territoriali. La gestione quotidiana degli spazi è affidata a un infermiere e a un operatore socio-sanitario, con il coordinamento del bed manager e la supervisione delle unità operative di riferimento. L’obiettivo è intervenire in modo strutturato sulle criticità legate ai flussi in entrata, ai passaggi interni e alle dimissioni, ottimizzando l’utilizzo dei posti letto e riducendo i tempi di attesa. Il nuovo assetto punta inoltre ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso e sugli altri reparti, garantendo maggiore sicurezza e comfort per i pazienti e migliori condizioni operative per il personale sanitario. «L’estensione del servizio a tutti i presìdi della provincia rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano aziendale di contrasto al sovraffollamento, in linea con la delibera regionale sull’emergenza-urgenza — sottolinea il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia — e conferma la volontà dell’azienda sanitaria di rendere sempre più efficiente il percorso assistenziale, assicurando omogeneità organizzativa e una risposta concreta e uniforme su tutto il territorio».