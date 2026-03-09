VIDEO-FOTO/ SANITÀ, A TERAMO INAUGURATO IL SECONDO ROBOT CHIRURGICO “DA VINCI XI”

All’ospedale di Teramo è stato inaugurato il secondo sistema robotico “da Vinci Xi”, che rafforza il percorso di innovazione della chirurgia mininvasiva avviato con il primo robot nel dicembre 2023. Nei primi due anni sono stati eseguiti 726 interventi robotici tra il 2024 e il 2025, segno della crescente diffusione della metodica e della competenza dei professionisti. Il nuovo robot consentirà di ampliare l’attività operatoria, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’organizzazione delle sedute chirurgiche. La chirurgia robot-assistita, utilizzata da Urologia, Ginecologia, Chirurgia toracica e Chirurgia generale, permette interventi più precisi e meno invasivi, con minore dolore post-operatorio, degenze più brevi e recuperi più rapidi per i pazienti. Per la Regione Abruzzo l’investimento in tecnologie avanzate serve a rafforzare la qualità della sanità pubblica e a ridurre la mobilità sanitaria passiva, offrendo sul territorio cure sempre più specialistiche. In Abruzzo sono attivi sei robot chirurgici e negli ultimi anni sono stati investiti oltre 32 milioni di euro in grandi apparecchiature sanitarie. I due robot saranno installati in sale operatorie contigue, una scelta che permetterà di ottimizzare l’utilizzo del personale e delle competenze, rafforzando l’offerta chirurgica dell’ospedale e della rete sanitaria provinciale.