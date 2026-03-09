VIDEO/ SANITÀ, MARSILIO: “ASL TERAMO VICINA ALL’AZZERAMENTO DEL DEFICIT, ABRUZZO TRA LE PRIME REGIONI PER TECNOLOGIE”

Nei prossimi giorni si riunirà il tavolo trimestrale di monitoraggio Salute-Economia che verifica la capacità delle Regioni di rispettare gli impegni e le prescrizioni sui conti sanitari. In quella sede sarà esaminato un primo dato sui rendiconti 2025 delle aziende sanitarie, che sarà poi confermato definitivamente nel secondo trimestre. Secondo i numeri già trasmessi a Roma, la Asl di Teramo presenta risultati molto positivi, con un deficit quasi azzerato. Un risultato che, secondo il presidente della Regione Marco Marsilio, premia il lavoro svolto per ridurre gli sprechi e utilizzare in modo più efficiente le risorse, nonostante le difficoltà legate alla distribuzione del fondo sanitario nazionale. Marsilio ha sottolineato inoltre come, mentre molte Regioni registrano un peggioramento dei conti, l’Abruzzo stia progressivamente riducendo il proprio disavanzo sanitario. Parallelamente la Regione ha avviato un forte piano di investimenti nelle tecnologie sanitarie, con decine di milioni di euro destinati a grandi apparecchiature come risonanze magnetiche, Tac e altri strumenti avanzati. In questo quadro rientra anche la diffusione dei robot chirurgici Da Vinci: oggi in Abruzzo sono attivi sei sistemi, due dei quali all’ospedale di Teramo, un dato che colloca la regione tra le più avanzate in Italia per dotazione tecnologica e modernità delle attrezzature sanitarie.