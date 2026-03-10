CARDIOLOGIA DI GIULIANOVA, NUOVA TECNICA PER LO SCOMPENSO: INTERVENTO INNOVATIVO SU PAZIENTE DI ROSETO

Nuovo passo avanti nella cardiostimolazione alla Cardiologia di Giulianova. Nella Uoc di Cardiologia-Utic dell’ospedale “Maria Santissima dello Splendore”, diretta da Donatello Fabiani, è stata eseguita un’innovativa tecnica di cardiostimolazione che prevede l’impianto di un dispositivo intracardiaco per la modulazione della contrattilità miocardica. Il dispositivo impiantato è riservato a pazienti con insufficienza cardiaca congestizia che iniziano a non rispondere più alla terapia farmacologica e per i quali, fino a qualche tempo fa, le possibilità terapeutiche erano limitate. In questo contesto la modulazione della contrattilità cardiaca rappresenta un’innovazione terapeutica fondamentale. Consiste nell’impianto di un dispositivo attraverso una procedura mini-invasiva che eroga una terapia elettrica che non genera contrazioni cardiache, ma migliora la gestione del calcio intracellulare, processo che incrementa la forza contrattile del cuore e favorisce un recupero della funzione cardiaca. L’impianto è stato eseguito con successo su un paziente di 62 anni residente a Roseto degli Abruzzi, affetto da grave scompenso cardiaco e sottoposto a frequenti ricoveri ospedalieri per riacutizzazioni dell’insufficienza cardiaca non più responsiva alla terapia farmacologica usuale. Si tratta di un ulteriore progresso nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca, che si affianca alla stimolazione di branca sinistra già disponibile nella Cardiologia di Giulianova, grazie alle professionalità dei dottori Francesco Santarelli e Cristiano Massacesi e di tutta l’équipe del Servizio di elettrostimolazione, e realizzabili grazie all’intero gruppo di lavoro del reparto cardiologico coordinato da Mariagrazia Di Sante.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore progresso terapeutico per la Asl di Teramo, frutto della sinergia tra le diverse professionalità coinvolte e dell’impegno co