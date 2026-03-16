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SABATO IL CONVEGNO ANAAO ASSOMED SULL'ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI IN SANITÀ

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Il futuro della dirigenza medica e sanitaria passa per una gestione più

moderna dei tempi di vita e di lavoro. È questo il fulcro del convegno “ORARIO DI

LAVORO: QUADRO NORMATIVO ED IPOTESI FUTURE”, che si terrà a Teramo il

prossimo 21 marzo, a partire dalle ore 08.30, presso la sala convegni del Park Hotel

Sporting.

L’evento, organizzato dalla Segreteria Aziendale ANAAO ASSOMED di Teramo, vede

come responsabile scientifico il Dott. Guevar Maselli, Segretario Aziendale della ASL

di Teramo. L’incontro è aperto a tutto il personale dirigenziale e del comparto

operante nelle Aziende Sanitarie, ponendosi come un momento fondamentale di

aggiornamento e confronto.

Al centro del dibattito l’orario di lavoro e il nuovo CCNL dell’area sanità, siglato lo

scorso 26 febbraio: ad illustrare nel dettaglio le novità sarà una delegazione di

altissimo profilo, guidata dal Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED, Dott. Pierino Di

Silverio. Insieme a lui, interverranno i componenti della delegazione trattante presso

l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione), i

dottori Gerardo Anastasio e Maurizio Cappiello, che hanno vissuto in prima linea il

tavolo negoziale.

L’apertura di un dibattito rappresenta una svolta culturale per medici, veterinari e

dirigenti sanitari: l’obiettivo non è solo normativo, ma mira a tutelare il benessere

psicofisico dei professionisti, coniugando le necessità del servizio sanitario con il

diritto al riposo, alla famiglia e allo svago. Una sfida cruciale per contrastare il

fenomeno del burnout, come sottolineato dall’intervento del Dott. De Berardis,

Direttore del dipartimento di salute mentale della ASL di Teramo e rendere sempre

attrattiva la carriera nel sistema pubblico.

Particolare rilevanza sarà data al rispetto della normativa Europea in tema d’orario di

lavoro con l’intervento del dott. Fabrizio Corsi, all’impatto operativo delle nuove

norme sull’organizzazione quotidiana dei reparti, con un focus sulle problematiche

degli Specializzandi introdotti nel mondo del lavoro dal DL Calabria, con l’intervento

del dott. Giammaria Liuzzi Responsabile Nazionale del settore ANAAO Giovani.