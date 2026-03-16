SABATO IL CONVEGNO ANAAO ASSOMED SULL'ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI IN SANITÀ

Il futuro della dirigenza medica e sanitaria passa per una gestione più
moderna dei tempi di vita e di lavoro. È questo il fulcro del convegno “ORARIO DI
LAVORO: QUADRO NORMATIVO ED IPOTESI FUTURE”, che si terrà a Teramo il
prossimo 21 marzo, a partire dalle ore 08.30, presso la sala convegni del Park Hotel
Sporting.
L’evento, organizzato dalla Segreteria Aziendale ANAAO ASSOMED di Teramo, vede
come responsabile scientifico il Dott. Guevar Maselli, Segretario Aziendale della ASL
di Teramo. L’incontro è aperto a tutto il personale dirigenziale e del comparto
operante nelle Aziende Sanitarie, ponendosi come un momento fondamentale di
aggiornamento e confronto.
Al centro del dibattito l’orario di lavoro e il nuovo CCNL dell’area sanità, siglato lo
scorso 26 febbraio: ad illustrare nel dettaglio le novità sarà una delegazione di
altissimo profilo, guidata dal Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED, Dott. Pierino Di
Silverio. Insieme a lui, interverranno i componenti della delegazione trattante presso
l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione), i
dottori Gerardo Anastasio e Maurizio Cappiello, che hanno vissuto in prima linea il
tavolo negoziale.
L’apertura di un dibattito rappresenta una svolta culturale per medici, veterinari e
dirigenti sanitari: l’obiettivo non è solo normativo, ma mira a tutelare il benessere
psicofisico dei professionisti, coniugando le necessità del servizio sanitario con il
diritto al riposo, alla famiglia e allo svago. Una sfida cruciale per contrastare il
fenomeno del burnout, come sottolineato dall’intervento del Dott. De Berardis,
Direttore del dipartimento di salute mentale della ASL di Teramo e rendere sempre
attrattiva la carriera nel sistema pubblico.
Particolare rilevanza sarà data al rispetto della normativa Europea in tema d’orario di
lavoro con l’intervento del dott. Fabrizio Corsi, all’impatto operativo delle nuove
norme sull’organizzazione quotidiana dei reparti, con un focus sulle problematiche
degli Specializzandi introdotti nel mondo del lavoro dal DL Calabria, con l’intervento
del dott. Giammaria Liuzzi Responsabile Nazionale del settore ANAAO Giovani.