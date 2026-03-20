BRUCCHI E' IL NUOVO DIRETTORE DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE

La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, nella seduta di oggi che si è svolta a Pescara, su proposta dell'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ha confermato le anticipazioni, deliberando la nomina di Maurizio Brucchi nel ruolo di direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo per la durata di tre anni. Brucchi, medico e già sindaco di Teramo, è stato direttore sanitario della Asl del capoluogo teramano. Sostituisce Pierluigi Cosenza, medico e manager aquilano, a fine mandato per aver raggiunto la età pensionabile. Il nuovo direttore dell’Asr l’ha spuntata su altri sette candidati, tra cui spiccano l’ex direttore della Asl di Chieti Thomas Schael e Angelo Flavio Mucciconi, direttore dell’Unità di Medicina e Chirurgia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Gli altri candidati erano: Donato Coletti, Costantino Gallo, Vincenzo Giugno e Mario Manolfi.