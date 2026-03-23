ASL TERAMO, DELLE MONACHE E' IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO FACENTE FUNZIONI

È il dottor Francesco Delle Monache il nuovo direttore sanitario facente funzioni della Asl di Teramo. La nomina, formalizzata con apposita delibera aziendale, oggi pomeriggio, arriva a seguito del passaggio di Maurizio Brucchi alla guida dell’Agenzia sanitaria regionale. Delle Monache subentra dunque alla direzione sanitaria con incarico temporaneo, con decorrenza immediata, per garantire la continuità delle attività e delle funzioni aziendali. Il mandato avrà durata fino al 30 giugno prossimo: entro quella data si procederà a una nuova nomina, che sarà individuata attingendo dall’elenco regionale degli idonei, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il nuovo direttore sanitario facente funzioni è attualmente direttore della Uoc di Medicina interna dell’ospedale di Teramo e del Dipartimento medico, ed è stato scelto sulla base dei requisiti professionali, dell’esperienza maturata e delle capacità organizzative dimostrate nel corso della carriera.