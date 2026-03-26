VIDEO-FOTO/ SANITÀ 4.0 IN ABRUZZO: IL FASCICOLO ELETTRONICO CAMBIA E RIVOLUZIONALE CURE PER I CITTADINI ABRUZZESI, ECCO COME DARE IL CONSENSO

La Regione Abruzzo accelera sul fronte della digitalizzazione della sanità e presenta ufficialmente il progetto legato al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), considerato uno degli strumenti chiave per modernizzare il sistema sanitario e migliorare i servizi destinati ai cittadini. L’iniziativa è stata illustrata oggi nel corso di un incontro istituzionale, a Pescara, occasione utile per fare il punto sullo stato di avanzamento, sui primi risultati ottenuti e sulle prospettive future. Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta una piattaforma digitale che raccoglie e organizza la storia clinica dei cittadini, rendendo disponibili documenti e informazioni sanitarie in modo semplice e sicuro. Attraverso questo sistema è possibile consultare referti, prescrizioni, vaccinazioni e altri dati sanitari, favorendo una gestione più efficiente delle informazioni e una maggiore integrazione tra i diversi livelli dell’assistenza. L’accesso avviene tramite la piattaforma regionale Abruzzo Sanità Online e può essere effettuato utilizzando SPID, CIE o Tessera Sanitaria. Il sistema consente ai professionisti sanitari di accedere rapidamente a informazioni utili per le decisioni cliniche, mentre i cittadini possono monitorare con facilità la propria documentazione sanitaria, migliorando consapevolezza e continuità delle cure. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge istituzioni regionali, dipartimenti sanitari e aziende sanitarie locali, con l’obiettivo di rendere il sistema sempre più innovativo, efficiente e vicino alle esigenze della popolazione. Parallelamente, è stato avviato un programma di formazione rivolto al personale sanitario, con particolare attenzione a medici e infermieri. L’obiettivo è rafforzare le competenze digitali e promuovere un utilizzo diffuso e uniforme del Fascicolo Sanitario Elettronico su tutto il territorio regionale. La digitalizzazione, sottolineano per la Regione, il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore Nicoletta Verì, Camillo Odio direttore dipartimento sanità Regione Abruzzo e Maurizio Brucchi neo direttore dell'ASR rappresenta una leva strategica per migliorare la qualità dei servizi, ottimizzare l’organizzazione del sistema sanitario e garantire strumenti più accessibili e sicuri per tutti i cittadini.