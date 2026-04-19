DIETA MEDITERRANEA E SPORT SONO IL SEGRETO PER UNA VITA SANA

Interessante convegno sulla salute, quello che si è svolto giovedì pomeriggio nella sala della Fratellanza Artigiana di Teramo dove, oltre agli iscritti all'associazione anche i non soci e medici sono intervenuti, mostrando interesse a seguire i consigli dati da specialisti del settore come quello sportivo, della cardiologia e della endocrinologia, per un corretto stile di vita. Moderato da Giusy Cingoli, l'incontro è stato aperto dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto per i saluti istituzionali, poi in rapida successione sono intervenuti il dottore Giancarlo Speca, cardiologo e specialista in medicina dello sport, che ha approfondito il tema di una corretta alimentazione per vivere meglio è seguire la dieta mediterranea. Poi ha preso la parola il dottor Siririano Cordoni, presidente dell'associazione Medici sportivi di Teramo, che ha saputo far capire l'importanza dell'attività fisica per il benessere della salute, mentre a chiudere il convegno è stato il dottor Gabriele Damiani, specialista in endocrinologia oncologia, epidemiologia clinica e medicina interna, il cui intervento è stato interessante al pari degli altri, e che ha sottolineato come oltre la dieta e lo stile di vita, non basta seguire una corretta alimentazione, ma ciò che è importante è mangiare sano con cibi freschi e non industriali e in quantità moderata.